Синоптик Ильин: 22 сентября станет последним теплым днем

Максимальный всплеск тепла ожидается в понедельник, 22 сентября, воздух в некоторых районах Московской области местами прогреется до +27℃, сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
«В понедельник воздух в Москве прогреется до 23−25℃, а в отдельных районах Московской области, на юге и юго-востоке, даже до 25−27℃, без осадков», — сказал Ильин.
Со среды, 24 сентября, заметно похолодает, до +10…+15℃.
«К следующему воскресенью станет еще холоднее, столбики термометров покажут до +6…+11℃. Ожидаем настоящее дыхание осени на следующей неделе», — резюмировал Ильин.
