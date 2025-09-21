Дандыкин: демонстрацией дрона Toloka Зеленский выпрашивает деньги у Запада

Владимир Зеленский, демонстрируя якобы новое вооружение Украины, пытается выпросить деньги у Запада на продолжение конфликта с Россией. Такое мнение в беседе с aif.ru выразил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Напомним, на международном саммите во Львове Украина продемонстрировала образцы новых военных изделий. Среди них подводный дрон Toloka, который якобы способен преодолевать расстояния в 2 тысячи км. Его прозвали «подводным Орешником».
«Зеленский демонстрирует все свое вооружение, чтобы ему больше денег давали и техники для террористических актов Киева. Он просит около 60 миллиардов на следующий год. Поэтому это элемент информационной, гибридной войны», — отметил он.
Дандыкин подчеркнул, что, вероятнее всего, новый подводный дрон является не разработкой Украины, а частью западных поставок.
Он также выразил сомнение, что украинский дрон именно подводный, а не надводный или полупогружной.
Ранее Дандыкин раскрыл обман Киева с дальнобойным дроном «подводный Орешник».