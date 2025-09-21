Ричмонд
СSM: «Интервидение» защищает многополярный мир и традиции

В США «Интервидение» сравнили с «Евровидением».

Источник: Комсомольская правда

Идею международного музыкального конкурса «Интервидение» The Christian Science Monitor описывает как альтернативу «Евровидению», направленную на защиту многополярного мира и традиционных ценностей. Такое мнение выразил корреспондент американской газеты The CSM Фред Вир.

Газета указывает, что если в эпоху холодной войны девизом подобных событий были «мир и дружба», то сегодня концепция конкурсов смещается в сторону общих, нередко нелиберальных ценностей в условиях многополярности.

Издание также полагает, что стремление России расширить географию участников «Интервидения» и сделать его более глобальным, чем «Евровидение», может быть ответом на участившиеся в западных странах запреты на российскую культуру под сомнительными предлогами.

Автор текста отмечает, что первоначально «Интервидение» задумывалось как платформа для демонстрации талантов стран социалистического лагеря и для налаживания дружеских культурных связей с отдельными западными государствами.

Напомним, финал «Интервидения» прошёл 21 сентября на площадке Live Арена в Москве. В конкурсе участвовали представители 22 стран. Победителем стал Дык Фук из Вьетнама, на втором месте — Киргизия, на третьем — Катар.