Идею международного музыкального конкурса «Интервидение» The Christian Science Monitor описывает как альтернативу «Евровидению», направленную на защиту многополярного мира и традиционных ценностей. Такое мнение выразил корреспондент американской газеты The CSM Фред Вир.
Газета указывает, что если в эпоху холодной войны девизом подобных событий были «мир и дружба», то сегодня концепция конкурсов смещается в сторону общих, нередко нелиберальных ценностей в условиях многополярности.
Издание также полагает, что стремление России расширить географию участников «Интервидения» и сделать его более глобальным, чем «Евровидение», может быть ответом на участившиеся в западных странах запреты на российскую культуру под сомнительными предлогами.
Автор текста отмечает, что первоначально «Интервидение» задумывалось как платформа для демонстрации талантов стран социалистического лагеря и для налаживания дружеских культурных связей с отдельными западными государствами.
Напомним, финал «Интервидения» прошёл 21 сентября на площадке Live Арена в Москве. В конкурсе участвовали представители 22 стран. Победителем стал Дык Фук из Вьетнама, на втором месте — Киргизия, на третьем — Катар.