Бывший чиновник ФТС отправился в зону СВО

Суд установил, что с декабря 2022 года по март 2023 года Алеев совместно с заместителем начальника Центрального таможенного управления ФТС России Александром Бегловым получил 22 тысячи долларов США от ООО «Тракер» за ускорение процедур таможенного оформления товаров. Кроме того, в феврале 2023 года Алеев при посредничестве Беглова получил 891,5 тысячи рублей от Бережного за ускорение таможенного оформления автомобилей и подакцизных товаров.