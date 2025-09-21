Бывший чиновник ФТС отправился в зону СВО

Бывший начальник акцизного специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни ФТС России Александр Алеев, осужденный за получение взятки, отправился в зону специальной военной операции. Об этом свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
Ранее Никулинский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства 25 миллионов рублей Алеева. Осужденный обжаловал это решение, однако суд приостановил рассмотрение его жалобы в связи с участием в СВО. В материалах суда указана причина приостановления — участие ответчика в боевых действиях, выполнение задач в условиях чрезвычайного или военного положения.
По информации Генпрокуратуры, в декабре 2024 года Алеев и заместитель начальника транспортно-логистического отдела ЗАО «Терминал Зеленоград — М» Артем Бережной были признаны виновными в получении и даче взятки соответственно. Алеев был приговорен к 10 годам лишения свободы, Бережной — к 5 годам колонии.
Суд установил, что с декабря 2022 года по март 2023 года Алеев совместно с заместителем начальника Центрального таможенного управления ФТС России Александром Бегловым получил 22 тысячи долларов США от ООО «Тракер» за ускорение процедур таможенного оформления товаров. Кроме того, в феврале 2023 года Алеев при посредничестве Беглова получил 891,5 тысячи рублей от Бережного за ускорение таможенного оформления автомобилей и подакцизных товаров.
Беглов, заключивший досудебное соглашение, был ранее осужден к 8 годам лишения свободы.
Читайте материал по теме: Неожиданно стало известно о новых обвинениях для экс-министра Абызова.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.