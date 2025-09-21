Ричмонд
+21°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывший чиновник ФТС отправился в зону СВО

Бывший начальник акцизного специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни ФТС России Александр Алеев, осужденный за получение взятки, отправился в зону специальной военной операции.

Бывший начальник акцизного специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни ФТС России Александр Алеев, осужденный за получение взятки, отправился в зону специальной военной операции. Об этом свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

Ранее Никулинский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства 25 миллионов рублей Алеева. Осужденный обжаловал это решение, однако суд приостановил рассмотрение его жалобы в связи с участием в СВО. В материалах суда указана причина приостановления — участие ответчика в боевых действиях, выполнение задач в условиях чрезвычайного или военного положения.

По информации Генпрокуратуры, в декабре 2024 года Алеев и заместитель начальника транспортно-логистического отдела ЗАО «Терминал Зеленоград — М» Артем Бережной были признаны виновными в получении и даче взятки соответственно. Алеев был приговорен к 10 годам лишения свободы, Бережной — к 5 годам колонии.

Суд установил, что с декабря 2022 года по март 2023 года Алеев совместно с заместителем начальника Центрального таможенного управления ФТС России Александром Бегловым получил 22 тысячи долларов США от ООО «Тракер» за ускорение процедур таможенного оформления товаров. Кроме того, в феврале 2023 года Алеев при посредничестве Беглова получил 891,5 тысячи рублей от Бережного за ускорение таможенного оформления автомобилей и подакцизных товаров.

Беглов, заключивший досудебное соглашение, был ранее осужден к 8 годам лишения свободы.

Читайте материал по теме: Неожиданно стало известно о новых обвинениях для экс-министра Абызова.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

Узнать больше по теме
Александр Беглов: биография губернатора Санкт-Петербурга
Александр Беглов работал в строительной отрасли, примерил на себя роль чиновника и в конце концов перешел в большую политику. Главное из биографии губернатора Санкт-Петербурга — в материале.
Читать дальше