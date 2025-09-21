Трамп: США добиваются от европейских стран прекратить закупку нефти у России

Трамп добавил, что администрация предпринимает шаги по наращиванию добычи нефти в США и снижению её цены, подчеркнув, что они действительно добиваются уменьшения стоимости. По его оценке, ещё небольшое падение цен могло бы привести к автоматическому прекращению конфликта на Украине.