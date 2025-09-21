Трамп: США добиваются от европейских стран прекратить закупку нефти у России

Американский президент Дональд Трамп заявил, что постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер будет добиваться от европейских союзников прекращения закупок российской нефти.
Выступая на ужине, организованном аналитическим центром ACI в Вирджинии, глава Белого дома отметил, что европейские страны не должны покупать нефть у России, и выразил уверенность, что Уитэкер не позволит этому продолжаться долго.
По его словам, Уитэкер должен провести по этому вопросу консультации с союзниками США. Президент также лично обратился к постпреду с просьбой обсудить с ними прекращение закупок российской нефти.
Трамп добавил, что администрация предпринимает шаги по наращиванию добычи нефти в США и снижению её цены, подчеркнув, что они действительно добиваются уменьшения стоимости. По его оценке, ещё небольшое падение цен могло бы привести к автоматическому прекращению конфликта на Украине.
Кроме того, Трамп заявил, что у него «хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным».
Напомним, несколькими днями ранее президент США отказался ужесточать санкции против России, пока европейские страны продолжают закупать российскую нефть.