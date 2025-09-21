Ричмонд
+21°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: США добиваются от европейских стран прекратить закупку нефти у России

Трамп заявил, что администрация увеличивает добычу нефти в США для снижения её цены.

Источник: Комсомольская правда

Американский президент Дональд Трамп заявил, что постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер будет добиваться от европейских союзников прекращения закупок российской нефти.

Выступая на ужине, организованном аналитическим центром ACI в Вирджинии, глава Белого дома отметил, что европейские страны не должны покупать нефть у России, и выразил уверенность, что Уитэкер не позволит этому продолжаться долго.

По его словам, Уитэкер должен провести по этому вопросу консультации с союзниками США. Президент также лично обратился к постпреду с просьбой обсудить с ними прекращение закупок российской нефти.

Трамп добавил, что администрация предпринимает шаги по наращиванию добычи нефти в США и снижению её цены, подчеркнув, что они действительно добиваются уменьшения стоимости. По его оценке, ещё небольшое падение цен могло бы привести к автоматическому прекращению конфликта на Украине.

Кроме того, Трамп заявил, что у него «хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным».

Напомним, несколькими днями ранее президент США отказался ужесточать санкции против России, пока европейские страны продолжают закупать российскую нефть.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше