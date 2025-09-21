В Иркутске начались испытания второго самолета МС-21

В Иркутске на авиазаводе начались испытания второго самолета МС-21. Специалисты протестируют топливную систему, запустят и проверят работу ВСУ и маршевых двигателей, а также как работает оборудование при включенных двигателях. Об этом КП-Иркутск рассказали в объединенной авиастроительной корпорации.