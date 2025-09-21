Геронтолог Новоселов назвал три причины рекордного долголетия японцев

Японцы славятся своим долголетием, которое может объясняться тремя причинами: климатом, питанием и религией, сообщил в беседе с aif.ru геронтолог Валерий Новоселов.
Напомним, ранее стало известно, что в Японии живут 99 763 человека в возрасте более 100 лет. Ни в одной другой стране мира такого нет.
«Во-первых, климат. В Японии определенный минеральный состав воды, хороший климат — без резких перепадов. Во-вторых, наличие свежих морепродуктов. Например, в Токио на рынке можно выбрать любой из свежих морепродуктов и там прямо при вас его приготовят. Кроме того, японцы следят за своим питанием, употребляют пищу умеренно, хотя молодежь все чаще отклоняется от этих норм. В-третьих, спокойствие, которое во многом связано с местной религией, то есть это синтоизм и даосизм», — отметил он.
Новоселов в качестве примера к последнему пункту привел ситуацию из его поездки в Японию. Сопровождавший его водитель, которому было за 70 лет, во время обеда спокойно останавливался и без спешки прерывался на употребление пищи.
Геронтолог добавил, что также странами с большим количеством долгожителей считаются Сингапур и Швейцария.
Ранее 94-летний ветеран из Якутска раскрыл секреты долголетия.