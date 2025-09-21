Геронтолог Новоселов назвал три причины рекордного долголетия японцев

«Во-первых, климат. В Японии определенный минеральный состав воды, хороший климат — без резких перепадов. Во-вторых, наличие свежих морепродуктов. Например, в Токио на рынке можно выбрать любой из свежих морепродуктов и там прямо при вас его приготовят. Кроме того, японцы следят за своим питанием, употребляют пищу умеренно, хотя молодежь все чаще отклоняется от этих норм. В-третьих, спокойствие, которое во многом связано с местной религией, то есть это синтоизм и даосизм», — отметил он.