Одиноким россиянам рассказали, чего стоит опасаться на сайте знакомств

МВД: мошенники на сайте знакомств ищут жертв в конкретном регионе РФ.

Источник: Комсомольская правда

Если человек из-за границы внезапно проявляет интерес к поиску партнера исключительно в вашем регионе — это повод насторожиться. Как отмечает МВД, такие случаи часто связаны с мошенничеством.

«Собеседник ищет знакомства в регионе потенциальной жертвы, при этом живет в другой стране», — следует из материалов МВД, переданных РИА Новости.

Согласно данным министерства, россиянам на сайтах знакомств не следует полагаться исключительно на фотографии и описание профиля при выборе собеседника.

Уточняется, что стандартной тактикой мошенников является имитация планов встречи с последующим созданием «непредвиденных обстоятельств», что препятствует личной встрече. Именно под этим предлогом злоумышленники выманивают у жертв деньги.

Ранее МВД информировало, что аферисты стали внедрять в Telegram схемы обмана с перегоном машин из-за рубежа.