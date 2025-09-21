Одиноким россиянам рассказали, чего стоит опасаться на сайте знакомств

Если человек из-за границы внезапно проявляет интерес к поиску партнера исключительно в вашем регионе — это повод насторожиться. Как отмечает МВД, такие случаи часто связаны с мошенничеством.
«Собеседник ищет знакомства в регионе потенциальной жертвы, при этом живет в другой стране», — следует из материалов МВД, переданных РИА Новости.
Согласно данным министерства, россиянам на сайтах знакомств не следует полагаться исключительно на фотографии и описание профиля при выборе собеседника.
Уточняется, что стандартной тактикой мошенников является имитация планов встречи с последующим созданием «непредвиденных обстоятельств», что препятствует личной встрече. Именно под этим предлогом злоумышленники выманивают у жертв деньги.
Ранее МВД информировало, что аферисты стали внедрять в Telegram схемы обмана с перегоном машин из-за рубежа.