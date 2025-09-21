Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал отказ певицы VASSY, представляющей США, от участия в конкурсе «Интервидение». По его словам, организаторы конкурса не стремятся к политическим эффектам, а хотят, чтобы человеческая идентичность и культурные ценности могли свободно развиваться через взаимодействие с другими культурами.
Лавров сделал это заявление в ответ на новость о том, что VASSY, имеющая двойное гражданство США и Австралии, отказалась от участия в конкурсе из-за давления со стороны австралийских властей. Организаторы «Интервидения» опубликовали заявление министра.
«Мы не стремимся к политическому эффекту. Наша цель — чтобы человеческая идентичность и изначальные ценности уважались и могли реализовываться через свободные контакты, обогащаясь благодаря соприкосновению с духовными традициями друг друга», — подчеркнул Лавров.
Ранее стало известно, что VASSY не примет участие в «Интервидении» из-за сильного давления со стороны австралийских властей, хотя США продолжают оставаться членами жюри конкурса и выполнять свои обязанности.
На открытии «Интервидения» Сергей Лавров выступил с приветственным словом. Он отметил, что возрождение конкурса стало возможным благодаря высокому спросу на подобное культурное событие со стороны участников. Лавров подчеркнул, что Россия получила множество запросов от стран БРИКС о создании такого конкурса.
Президент России Владимир Путин также направил видеообращение к участникам и гостям конкурса. Он пожелал всем удачи и отметил, что Россия уважает как свои традиции, так и культурные устои других народов. Президент также напомнил, что Россия всегда открыта для сотрудничества.
Под девятым номером на конкурсе выступил российский певец SHAMAN с композицией «Прямо по сердцу». Однако певец неожиданно заявил, что просит жюри не оценивать его выступление, так как Россия уже одержала победу, просто собрав всех участников вместе.
Напомним, 21 сентября представитель Вьетнама Дык Фук стал победителем международного конкурса «Интервидение». На втором месте — киргизское трио NOMAD, на третьем — Дана Аль Мир из Катара.