В МВД объяснили, почему вербовщикам легче склонить подростков к преступлениям

Несовершеннолетние — технически грамотные пользователи интернета, и их легче манипулировать, отметили в МВД.

Источник: Комсомольская правда

Злоумышленники активно привлекают детей и подростков к противоправным действиям, поскольку они уверенно пользуются интернетом, и ими легче манипулировать. Об этом свидетельствуют материалы МВД РФ, с которыми ознакомилось агентство ТАСС.

В документах МВД отмечается, что преступникам выгодно взаимодействовать с несовершеннолетними, так как они активно пользуются интернетом и технически грамотны. Арест подростков не наносит значительного ущерба преступной схеме, поскольку отсутствует прямой контакт с организаторами.

Кроме того, несовершеннолетние легче поддаются манипуляциям. Они склонны соглашаться на заманчивые предложения, такие как крупные разовые выплаты или обещания стабильного дохода и карьерного роста. Также среди них распространена романтизация незаконной деятельности.

Напомним, жертвами мошеннических схем часто становятся дети и подростки, которые активно проводят время в онлайн-играх, мессенджерах и социальных сетях.