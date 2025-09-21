В МВД объяснили, почему вербовщикам легче склонить подростков к преступлениям

Злоумышленники активно привлекают детей и подростков к противоправным действиям, поскольку они уверенно пользуются интернетом, и ими легче манипулировать. Об этом свидетельствуют материалы МВД РФ, с которыми ознакомилось агентство ТАСС.
В документах МВД отмечается, что преступникам выгодно взаимодействовать с несовершеннолетними, так как они активно пользуются интернетом и технически грамотны. Арест подростков не наносит значительного ущерба преступной схеме, поскольку отсутствует прямой контакт с организаторами.
Кроме того, несовершеннолетние легче поддаются манипуляциям. Они склонны соглашаться на заманчивые предложения, такие как крупные разовые выплаты или обещания стабильного дохода и карьерного роста. Также среди них распространена романтизация незаконной деятельности.
Напомним, жертвами мошеннических схем часто становятся дети и подростки, которые активно проводят время в онлайн-играх, мессенджерах и социальных сетях.