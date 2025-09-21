Mirror: В Германии домашние пауки и ящерицы съели тело умершего хозяина

Житель немецкого города Дортмунда погиб после укуса его домашнего паука. После этого тело мужчины практически съели около 200 насекомых и ящериц, которые жили у него в доме. Об этом сообщило издание Mirror.
— История произошла еще в 2004 году, но жуткие воспоминания у полицейских остались до сих пор. Тогда они вскрыли крошечную квартиру и увидели тело мужчины, изъеденное насекомыми, ящерицами и арахнидами. Один из полицейских признался, что увиденное было похоже на фильм ужасов, — сказано в статье.
По словам правоохранителя, гигантская паутина окутала тело мужчины, пауки были повсюду.
— Они выходили из его носа и изо рта. Более крупные куски плоти, оторванные ящерицами, были собраны и доставлены обратно в паутину тарантулов и других пауков-птицеедов, — рассказал он изданию.
Соседи погибшего мужчины охарактеризовали его как затворника, он никогда никого не приглашал в гости. Его квартира была похожа на что-то среднее между ботаническим садом и местом размножения бабочек из фильма «Молчание ягнят», добавили полицейские.
