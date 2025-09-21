Ричмонд
Меркурис: Зеленский планирует убедить Трампа поддержать новое наступление

Меркурис уточнил, что Зеленскому следует попытаться договориться об урегулировании.

Источник: Аргументы и факты

Зеленский осуществит попытки убедить президента Соединённых Штатов Дональда Трампа поддержать новое наступление Вооружённых сил Украины, заявил Александр Меркурис.

Эксперт из Британии уточнил, что речь идёт о финансовой поддержке. По его словам, Зеленский будет пытаться уговорить Трампа на переговорах в Нью-Йорке.

«Зеленский мог бы попытаться договориться об урегулировании, но, зная Зеленского, всё будет с точностью, наоборот. Вероятно, он потребует поддержку для новых контратак, попросит деньги на формирование новых резервов», — сказал Меркурис.

Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.

По словам Меркуриса, ситуация для ВСУ ухудшается с каждым днём, при этом «нестабильная позиция Трампа осложняет поддержку Европы», а также может «обернуться принятием критических и непопулярных решений».

Ранее сообщалось, что Вашингтон работает над планированием двусторонних переговоров Трампа с главой САР переходного периода Ахмедом аш-Шараа и Зеленским.

