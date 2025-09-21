Ричмонд
«Серьезный шаг в карьере»: Одержавший победу на конкурсе «Интервидение» Дык Фук поделился эмоциями

Певец из Вьетнама Дык Фук назвал шоком свою победу на «Интервидении».

Источник: Комсомольская правда

Занявший первое место на конкурсе «Интервидение» вьетнамец Дык Фук признался, что шокирован достижением первого места, и охарактеризовал конкурс как «грандиозное событие».

В рамках конкурса он исполнил произведение «Phù ng Thiên V ng».

Жюри присудило певцу 422 балла. Второе место заняли The Nomad Trio из Киргизии (373 балла), третье — Дана аль-Мир из Катара (369 баллов). Денежный приз за победу составляет 30 миллионов рублей.

Сам одержавший победу на конкурсе «Интервидение» вьетнамский исполнитель пояснил, что часть выигрыша потратит на благотворительность в России.

«Я шокирован, огромное спасибо. [Было] очень много серьезных конкурсантов, поэтому, честно говоря, я даже представить не мог, что одержу победу в таком масштабном [конкурсе]. Для меня неожиданно, что у меня появилось столько фанатов здесь, это действительно для меня очень серьезный шаг в карьере. Я очень благодарен всем зрителям», — высказался Дык Фук в беседе с ТАСС.

Фук отметил, что достижение является результатом усилий не только его лично, но и коллектива из 14 специалистов, работавших вместе с ним.

Кроме этого, накануне вьетнамский исполнитель Дык Фук сообщил о желании изучить русский язык, отметив, что воспринял бы это как большую удачу. Помимо этого, на вопрос ведущего Дмитрия Борисова о заинтересованности в совместном проекте с кем-либо из российских исполнителей, артист ответил категорическим согласием.

Напомним, что мероприятие прошло на территории подмосковного комплекса «Live Арена». Участниками стали представители свыше 20 государств, в том числе Китая, Индии, Кубы, Сербии, Египта, Беларуси и Бразилии. Российскую сторону в качестве ведущих представили музыканты Алексей Воробьев и Аида Гарифуллина, а международную — индийская актриса Стэфи Патель и китайский телеведущий Мэнг Лэй.

При этом участником от России стал Shaman — заслуженный артист России Ярослав Дронов. После выступления он обратился к жюри с просьбой не оценивать его выступление, пояснив, что «по законам гостеприимства» не может претендовать на победу.