«Серьезный шаг в карьере»: Одержавший победу на конкурсе «Интервидение» Дык Фук поделился эмоциями

«Я шокирован, огромное спасибо. [Было] очень много серьезных конкурсантов, поэтому, честно говоря, я даже представить не мог, что одержу победу в таком масштабном [конкурсе]. Для меня неожиданно, что у меня появилось столько фанатов здесь, это действительно для меня очень серьезный шаг в карьере. Я очень благодарен всем зрителям», — высказался Дык Фук в беседе с ТАСС.