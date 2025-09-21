Третья провокация Запада: раскрыт замысел обвинившей МиГ-31 Эстонии

«Инцидент с МиГ-31 — очередная провокация Запада. Российские самолеты всегда четко соблюдают ограничения, особенно в сложившейся ситуации никто бы не стал намеренно совершать провокации. Если российские летчики близко подходят к госгранице какой-либо страны, то наша система ПВО предупреждает об этом. Не исключено, что этот инцидент связан с недавними провокациями с беспилотниками в Польше», — сказал Попов.