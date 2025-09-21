Третья провокация Запада: раскрыт замысел обвинившей МиГ-31 Эстонии

Обвинения Эстонии в нарушении ее границы истребителями МиГ-31 19 сентября является третьей провокацией Запада после налетов на Польшу и Румынию с якобы российскими беспилотниками.
Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов рассказал aif.ru, почему все провокации последних дней в отношении России связаны и при чем тут сбитый по ошибке в Сирии российский Су-24.
Третья провокация Запада.
Три российских истребителя МиГ-31 утром в пятницу, 19 сентября, совершили перелет над Балтийским морем в сторону Калининградской области. За этим последовало обвинение со стороны Эстонии, которая заявила, что самолеты якобы пересекли воздушное пространство страны.
Эстония утверждает, что самолеты пересекли ее воздушное пространство у острова Вайндлоо и находились там около 12 минут. В Минобороны РФ эти обвинения отрицают.
Примечательно, что за несколько дней до этого были совершены налеты беспилотников на Польшу (10 сентября) и Румынию (13 сентября). Обе страны заявили, что беспилотники якобы были российскими.
«Инцидент с МиГ-31 — очередная провокация Запада. Российские самолеты всегда четко соблюдают ограничения, особенно в сложившейся ситуации никто бы не стал намеренно совершать провокации. Если российские летчики близко подходят к госгранице какой-либо страны, то наша система ПВО предупреждает об этом. Не исключено, что этот инцидент связан с недавними провокациями с беспилотниками в Польше», — сказал Попов.
Генерал напомним, что инцидент в Польше, вероятно, был совместным проектом Киева и Варшавы. Он не исключил, что в ближайшее время еще одна страна НАТО заявит о якобы обнаруженных нарушениях, связанных с российской стороной.
Сбой в эстонских системах.
Попов отметил, что Эстония могла заявить о выявленных нарушениях из-за неисправной работы оборудования внутри страны.
«Не исключено, что эстонские локационные средства наблюдения сделали ошибку. Нет гарантии, что они измеряют размерность полета до миллиметра. Они должны прислать ноту протеста черед МИД, показать свои контрольные точки и электронные записи. И мы можем приложить свои контрольные записи», — подчеркнул Попов.
Военный летчик добавил, что разные условия также могли стать причиной отклонения от маршрута истребителей. Например, метеорологические условия или какие-либо проблемы с техникой.
Попов предположил, что во время полета российских истребителей поблизости могли появиться истребители НАТО или беспилотники, поэтому МиГ-31 вынуждены были их сопроводить. Однако и в этом случае они пролетают на определенном расстоянии от госграницы.
Россия, особенно в сложившейся ситуации, наоборот старается проявлять осторожность и не допускать никаких провокаций, уточнил генерал.
Смертельная ошибка с Су-24.
После этой ситуации коллеги Эстонии по НАТО начали высказывать свои неосторожные предложения. Так, министр обороны Литвы Довиле Шакалене намекнула на право сбивать российские истребители.
Попов, комментируя это предложение, напомнил о смертельной ошибке Турции в 2015 году.
«Сбить они, конечно, могут, если будет какой-то неопознанный истребитель. Но пусть не забывают о ситуации, когда главе Турции Эрдогану пришлось извиняться за сбитый в Сирии российский Су-24», — напомнил генерал.
Напомним, в ноябре 2015 года российский истребитель Су-24 был сбит F-16C ВВС Турции в районе сирийско-турецкой границы. Спустя год Эрдоган выразил соболезнования семье погибшего летчика и извинился.
Ранее генерал Попов ответил, зачем подняли истребители НАТО из-за БПЛА в Румынии.