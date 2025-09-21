Рейсы из Иркутска в Усть-Илимск продлили до декабря 2025 года

Расписание полетов остается прежним: четыре раза в неделю — по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Рейсы из Иркутска отправляются в 10:30, а из Усть-Илимска — в 13:00. С апреля авиаперевозчик проводит полеты на самолетах большей вместимости.