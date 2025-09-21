Ричмонд
Рейсы из Иркутска в Усть-Илимск продлили до декабря 2025 года

Полеты будут осуществляться четыре раза в неделю.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Рейсы из Иркутска в Усть-Илимск продлили до декабря 2025 года. Иркутская авиакомпания открывает продажи билетов по маршруту с октября. Об этом КП-Иркутск сообщил мэр Усть-Илимска Эдуард Симонов.

— Знаю, что многих жителей волновало, будут ли совершаться рейсы до конца года. Ситуация решена с министерством транспорта и перевозчиком, полеты будут продолжены, — прокомментировал глава города.

Расписание полетов остается прежним: четыре раза в неделю — по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Рейсы из Иркутска отправляются в 10:30, а из Усть-Илимска — в 13:00. С апреля авиаперевозчик проводит полеты на самолетах большей вместимости.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в областном центре начались испытания второго самолета МС-21.