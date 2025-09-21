Ричмонд
МВД пояснило, почему мошенникам удобнее втягивать детей в преступление

Аферисты вовлекают несовершеннолетних в свои схемы, поскольку дети уверенно пользуются Сетью.

Источник: Аргументы и факты

Мошенники более активно вовлекают несовершеннолетних в преступную деятельность, поскольку дети и подростки легче подвергаются манипуляциям, следует из материалов МВД России.

«Дети и подростки легче соглашаются на заманчивые условия: от крупных разовых выплат до якобы стабильного заработка, верят в обещания карьерного роста», — говорится в тексте.

Также отмечается, что дети и подростки склонны идеализировать противоправные действия. Кроме того, они, как правило, являются активными и технически грамотными пользователями Сети.

«Задержание несовершеннолетних не наносит существенного вреда преступной схеме, нет прямого контакта с организаторами», — сказано в материалах ведомства.

Напомним, ранее МВД России перечислило набор фраз, которыми часто пользуются телефонные мошенники. Ведомство рассказало о правилах, следование которым поможет детям распознавать аферистов.