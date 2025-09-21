Депутаты Госдумы предложили ужесточить наказание за курение в подъездах

Депутаты Государственной думы РФ от партии «Справедливая Россия — За правду» направили обращение главе Министерства строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину с предложением увеличить штраф за курение и распитие алкогольных напитков в подъездах домов.
Предлагается установить штраф в размере до 15 тысяч рублей и ввести ответственность за повторное совершение правонарушений в течение года, предусмотрев наказание в виде штрафа до 30 тысяч рублей или административного ареста на 15 суток.
— Сейчас нарушители могут отделаться штрафом в 500−1500 рублей, но такие санкции не работают, — высказался лидер фракции Сергей Миронов в беседе с РИА Новости.
Также предлагается установить административную ответственность управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК за непринятие мер по пресечению курения и распития алкоголя на общедомовых территориях по поступившим от жильцов жалобам в виде штрафа до 200 тысяч рублей.
В РФ надо запретить производство, импорт и продажу всей табачной и никотиносодержащей продукции, а также курение в общественных местах. Об этом заявил 12 сентября председатель межрегиональной общественной организации «Отцы рядом», юрист и правозащитник Иван Курбаков.