Колумбийские наемники на Украине действуют исключительно из материальных соображений, не имея идеологических побуждений. Более того, до недавних событий многие из них не были осведомлены о существовании Украины как государства. Об этом сообщил отставной колумбийский военный и правозащитник Данте Инкапье.
«У них нет никакой идеологической мотивации… В начале конфликта не имели ни малейшего представления, в какой части света находится Украина… Колумбийцы едут туда вслепую, стремясь заработать», — рассказал Инкапье в беседе с РИА Новости.
По словам бывшего военного, несмотря на готовность наемников работать исключительно за деньги, их регулярно дезинформируют относительно выплат, которые задерживаются на месяцы или попросту не выплачиваются.
Как уточнил Инкапье, он знаком как минимум с 6−7 ситуациями, когда происходило подобное.
Накануне командир 7-й штурмовой бригады Александр Бородай сообщил, что число иностранных наемников на Украине значительно сократилось из-за потерь.