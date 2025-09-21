Колумбийские наемники на Украине действуют исключительно из материальных соображений, не имея идеологических побуждений. Более того, до недавних событий многие из них не были осведомлены о существовании Украины как государства. Об этом сообщил отставной колумбийский военный и правозащитник Данте Инкапье.