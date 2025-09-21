Юрист рассказала, что грозит создателям интернет-стикеров

«В случае, если автора стикерпаков, дискредитирующих власть РФ и Минобороны РФ, признали виновным по статье 20.3.3 КоАП РФ и в течение года он повторно был привлечен к ответственности по аналогичной статье, его возможно привлечь к ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ по статье 280.3 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства)», — сказала она.