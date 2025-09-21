WP: мемуары Харрис стали причиной паники в Демпартии США

Мемуары бывшего вице-президента Соединённых Штатов Камалы Харрис напугали членов Демократической партии США, планирующих участвовать в президентской гонке, пишет американское издание The Washington Post.
Книга Харрис под названием «107 дней» будет опубликована на следующей неделе. При этом журналисты узнали, что в ней раскрываются «чувствительные подробности», а также личные истории демократов.
В частности, речь идёт о губернаторе штата Пенсильвания Джоше Шапиро и экс-министре транспорта США Пите Буттиджиче. Они планируют выдвигаться на президентские выборы в 2028 году.
Шапиро и Буттиджич недовольны тем, как Харрис описала недостатки их выбора «в качестве своих кандидатов на пост вице-президента».
Кроме того, Харрис рассказали, что демократы «не торопились поддерживать её кандидатуру на состоявшихся выборах».
По данным The Guardian, Харрис в своих мемуарах призналась, что её отношения с экс-президентом Соединённых Штатов Джо Байденом были напряжёнными во время президентских выборов в 2024 году.