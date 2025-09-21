Осужденный за финансирование терроризма захотел сидеть в Татарстане

Осужденный за финансирование терроризма Динар Ахияретдинов, приговоренный к 13 годам лишения свободы, получил отказ в переводе из колонии в Ямало-Ненецком автономном округе в исправительное учреждение Татарстана. Соответствующее решение было вынесено судом, несмотря на просьбы осужденного и его матери о переводе для поддержания связи с родственниками.
Центральный окружной военный суд в Самаре в июне 2023 года признал 32-летнего жителя поселка Высокая Гора под Казанью виновным в содействии террористической деятельности. По данным ФСБ России по Республике Татарстан, Ахияретдинов с 2021 года до момента задержания в апреле 2022 года перечислил более 30 тысяч рублей на счета запрещенных в России террористических организаций «ДАИШ» и «Хайят Тахрир аш-Шам». Средства предназначались для вооружения и материального обеспечения боевых действий в Сирии.
Подсудимый полностью признал свою вину. В судебных материалах указывается, что Ахияретдинов обратился с просьбой о переводе из колонии ИК-8 в Лабытнанги (известной как «Белый медведь») в казанское исправительное учреждение того же типа для приближения к месту жительства родственников.
Однако суд отклонил это требование, отметив, что осужденный сохраняет возможность поддерживать социально-полезные связи через переписку, телефонные переговоры и получение посылок. В решении подчеркивается, что удаленность места отбывания наказания не создает препятствий для общения с семьей, а также отсутствуют данные об угрозе жизни осужденного или медицинских противопоказаний для пребывания в ямальской колонии.
Читайте материал по теме: В Хабаровске иностранец спонсировал террористов.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.