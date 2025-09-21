Осужденный за финансирование терроризма захотел сидеть в Татарстане

Центральный окружной военный суд в Самаре в июне 2023 года признал 32-летнего жителя поселка Высокая Гора под Казанью виновным в содействии террористической деятельности. По данным ФСБ России по Республике Татарстан, Ахияретдинов с 2021 года до момента задержания в апреле 2022 года перечислил более 30 тысяч рублей на счета запрещенных в России террористических организаций «ДАИШ» и «Хайят Тахрир аш-Шам». Средства предназначались для вооружения и материального обеспечения боевых действий в Сирии.