В Госдуме заявили о шринкфляции и скимпфляции в отечественных магазинах

Ранее Life.ru сообщал, что цены на крупы в России выросли за год почти на 12−13%. Так, овсянка подорожала на 22,4% — до 82,2 рубля за 800 грамм, рис прибавил 13,2% — до 154,2 рубля за ту же упаковку, а пшено выросло на 2,9% — до 71,3 рубля.