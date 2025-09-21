В Госдуме заявили о шринкфляции и скимпфляции в отечественных магазинах

Шринкфляция проявляется, когда объём или масса товара уменьшается, а цена остаётся прежней или растёт незначительно. Скимпфляция — это замена дорогих ингредиентов на более дешёвые, что ухудшает качество продукта. Вместе эти приёмы образуют стелсфляцию, скрытую форму инфляции, которая вводит в заблуждение обычных покупателей.
«Результаты нашего исследования красноречиво свидетельствуют: россияне стали жертвой двойной тактики производителей — шринкфляции и скимпфляции», — подчеркнул Чернышов.
Вице-спикер отметил, что большинство граждан ясно видят проблему и понимают, что им подсовывают товары худшего качества по старой цене.
«Если сокращение упаковки ещё можно отследить, то изменение рецептуры в сторону удешевления — это скрытая и коварная форма инфляции. Мы были одними из первых, кто забил тревогу о шринкфляции, и сейчас вновь обязаны обратить внимание регуляторов на эту новую уловку рынка», — добавил парламентарий в беседе с РИА «Новости».
По данным исследования, 92% россиян заметили сокращение объёма или веса привычных товаров, а 91% столкнулись с изменением вкуса, консистенции или ухудшением качества продукта. При этом 81% напрямую связывают это с экономией производителей.
Ранее Life.ru сообщал, что цены на крупы в России выросли за год почти на 12−13%. Так, овсянка подорожала на 22,4% — до 82,2 рубля за 800 грамм, рис прибавил 13,2% — до 154,2 рубля за ту же упаковку, а пшено выросло на 2,9% — до 71,3 рубля.