Россиянам рассказали о запрете дарения некоторых видов недвижимости

В России не всякую недвижимость можно подарить. И эти условия распространяются даже на самых близких родственников, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на нотариусов.
«Бывает, что квартира получена по наследству, но человек не обращался к нотариусу, а принял ее фактически. То есть, он был прописан в жилом помещении вместе с близким родственником на момент его смерти, остался там жить, оплачивает коммунальные платежи. Прежде чем такую квартиру кому-то дарить, ее нужно оформить в собственность по бумагам», — говорится в материале.
Если в данном случае дарение возможно, то противоположно обстоят дела с земельным участком, на котором не все постройки зарегистрированы. Это же касается и обремененных залогом или арестом объектов недвижимости.
В случае, когда жилье покупалось во время брака, то подарить такое имущество можно лишь с согласия супруга. Если же человеку принадлежит лишь часть квартиры, то целую жилплощадь подарить не получится. Кроме того, не подлежит дарению жилье, приобретенное за маткапитал. Его можно только продать и обязательно выделить доли супруга и всех детей.
