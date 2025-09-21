Россиянам рассказали о запрете дарения некоторых видов недвижимости

В случае, когда жилье покупалось во время брака, то подарить такое имущество можно лишь с согласия супруга. Если же человеку принадлежит лишь часть квартиры, то целую жилплощадь подарить не получится. Кроме того, не подлежит дарению жилье, приобретенное за маткапитал. Его можно только продать и обязательно выделить доли супруга и всех детей.