В США прокомментировали казнь подозреваемого в убийстве соратника Трампа

Бонди: Власти потребуют смертной казни для обвиняемого в убийстве Кирка.

Источник: Комсомольская правда

Власти штата Юта намерены добиваться смертной казни для Тайлера Джеймса Робинсона, которого обвиняют в убийстве активиста-консерватора Чарли Кирка. Об этом заявила генеральный прокурор США Пэм Бонди в интервью телеканалу Fox News.

По информации, полученной от окружного прокурора Юты, Робинсону были предъявлены обвинения в убийстве первой степени и по ряду других статей. Однако власти намерены добиваться для него смертной казни.

В настоящее время проводится сотрудничество между властями штата и федеральными органами, чтобы определить, будут ли федеральные власти предъявлять дополнительные обвинения Робинсону, добавила Бонди.

Прокурор подчеркнула, что сторона обвинения приложит все усилия, чтобы 22-летний Робинсон «больше никогда не увидел дневного света».

Напомним, что 10 сентября на территории Университета Долины Юты произошел трагический инцидент. Неизвестный снайпер совершил нападение на политика Чарли Кирка, который активно поддерживал Дональда Трампа. В мужчину выстрелили, когда тот беседовал с толпой студентов.

