Нотариус объяснил, какую недвижимость нельзя подарить даже близким

«Чтобы нотариус удостоверил сделку, сам даритель не должен находиться в стадии банкротства, а его дееспособность не должна быть ограничена. Принципиально важно, чтобы даритель понимал суть и последствия сделки, а также не находился под влиянием третьих лиц, эмоций, заблуждений или, например, сильных лекарств», — отметил эксперт.