Число бронирований отелей в Китае за две недели выросло почти в два раза

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Число бронирований отелей в Китае за две недели выросло в 1,5 раза по сравнению с предыдущими двумя неделями, а число авиабилетов — более чем в два раза, сообщили РИА Новости в сервисе «Яндекс Путешествия».
«За две недели с момента объявления о безвизовом режиме въезда в Китай количество забронированных отелей в Поднебесной с датой заселения 15 сентября и позднее выросло в 1,5 раза по сравнению с предыдущими двумя неделями. Число купленных авиабилетов — в 2 с лишним раза», — рассказали в сервисе.
Также уточняется, что больше всего отелей россияне бронируют в Шанхае — на этот город приходится почти треть от общего числа бронирований в Китае. Затем идет Пекин, на долю которого приходится примерно четверть бронирований. Также в топ вошли Санья с долей в 9%, Гуанчжоу — 6% и Гонконг — 5%.
Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь 2 сентября сообщил, что Китай с 15 сентября вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян, который будет действовать до 14 сентября 2026 года.