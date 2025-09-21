Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число бронирований отелей в Китае за две недели выросло почти в два раза

«Яндекс»: люди в 1,5 раза чаще стали бронировать отели в КНР после отмены виз.

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Число бронирований отелей в Китае за две недели выросло в 1,5 раза по сравнению с предыдущими двумя неделями, а число авиабилетов — более чем в два раза, сообщили РИА Новости в сервисе «Яндекс Путешествия».

«За две недели с момента объявления о безвизовом режиме въезда в Китай количество забронированных отелей в Поднебесной с датой заселения 15 сентября и позднее выросло в 1,5 раза по сравнению с предыдущими двумя неделями. Число купленных авиабилетов — в 2 с лишним раза», — рассказали в сервисе.

Также уточняется, что больше всего отелей россияне бронируют в Шанхае — на этот город приходится почти треть от общего числа бронирований в Китае. Затем идет Пекин, на долю которого приходится примерно четверть бронирований. Также в топ вошли Санья с долей в 9%, Гуанчжоу — 6% и Гонконг — 5%.

Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь 2 сентября сообщил, что Китай с 15 сентября вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян, который будет действовать до 14 сентября 2026 года.