Число бронирований отелей в Китае за две недели выросло почти в два раза

Также уточняется, что больше всего отелей россияне бронируют в Шанхае — на этот город приходится почти треть от общего числа бронирований в Китае. Затем идет Пекин, на долю которого приходится примерно четверть бронирований. Также в топ вошли Санья с долей в 9%, Гуанчжоу — 6% и Гонконг — 5%.