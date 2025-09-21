Победитель «Интервидения» Дык Фук оценил выступление SHAMAN

«Вечерняя Москва» рассказала об итогах «Интервидения», отметила яркие номера и раскрыла подробности конкурса, который прошел на площадке «Live Арена» в Москве. Это был 10-й конкурс в истории «Интервидения», впервые он состоялся в Чехословакии в 1965 году.