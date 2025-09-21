Победитель «Интервидения» Дык Фук оценил выступление SHAMAN

Вьетнамский певец Дык Фук, который стал победителем на международном музыкальном конкурсе «Интервидение», высказался о выступлении российского участника Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN.
По его словам, ему очень понравилась песня, с которой выступил российский артист. Также он отметил, как у SHAMAN поставлен голос.
— Если бы SHAMAN продолжил свое участие, наверное, у меня было бы намного меньше шансов на победу. Он очень сильный конкурсант, — заявил Дык Фук корреспонденту РИА Новости.
Участница «Интервидения» из Эфиопии Нетсанет Султан прокомментировала просьбу Ярослава Дронова к жюри не оценивать его выступление.
SHAMAN попросил членов жюри «Интервидения» не оценивать его выступление на конкурсе. Он не захотел претендовать на победу.
Победителем «Интервидения» стал вьетнамский певец Дык Фук. Он выступал под 20-м номером с композицией «Phu Dong Thien Vuong», набрав 422 балла по итогам голосования жюри.
«Вечерняя Москва» рассказала об итогах «Интервидения», отметила яркие номера и раскрыла подробности конкурса, который прошел на площадке «Live Арена» в Москве. Это был 10-й конкурс в истории «Интервидения», впервые он состоялся в Чехословакии в 1965 году.