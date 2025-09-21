Юрист рассказала, что грозит создателям дискредитирующих интернет-стикеров

Создателям стикеров в интернете, которые дискредитируют Вооруженные Силы и власть России, грозит уголовная ответственность вплоть до лишения свободы. Об этом сообщила юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун.
По ее словам, создателей могут привлечь к административной ответственности по статьям 20.3.3 КоАП РФ (Дискредитация Вооруженных Сил РФ) и 20.3.4 КоАП РФ (Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства).
Если автора стикерпаков уже признавали виновным по статье 20.3.3 КоАП РФ и в течение года он повторно привлекается к ответственности по аналогичной статье, то его могут привлечь к уголовной ответственности по статье 280.3 УК РФ, максимальное наказание по которой составляет до 7 лет лишения свободы.
Браун также отметила, что если подобные стикеры созданы гражданами Украины за пределами России, то им может грозить уголовная ответственность по статье 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Однако привлечь к ответственности украинских создателей таких стикеров сложнее из-за их нахождения за рубежом, а также из-за необходимости международного взаимодействия с правоохранительными структурами, что на сегодня проблематично.
В то же время российские власти принимают меры для решения этой проблемы: Роскомнадзор вносит такие материалы в «Единый реестр запрещенных сайтов», после чего доступ к ним на территории России блокируется.
Читайте материал по теме: Суд отклонил иск против Любови Успенской о распространении порочащих сведений.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.