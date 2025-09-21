Юрист рассказала, что грозит создателям дискредитирующих интернет-стикеров

Браун также отметила, что если подобные стикеры созданы гражданами Украины за пределами России, то им может грозить уголовная ответственность по статье 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Однако привлечь к ответственности украинских создателей таких стикеров сложнее из-за их нахождения за рубежом, а также из-за необходимости международного взаимодействия с правоохранительными структурами, что на сегодня проблематично.