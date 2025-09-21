Ричмонд
В Башкирии ожидается 27-градусная жара

Синоптики обещают переменчивую погоду в начале недели.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии продолжается бабье лето. Синоптики республиканского гидрометцентра опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни и пообещали сентябрьскую жару.

Так, сегодня, 21 сентября, в республике ожидается переменная облачность с кратковременными дождями в отдельных районах. Ветер юго-западного и южного направлений умеренной интенсивности. Днем столбики термометров покажут от +15 до +20 градусов.

В понедельник, 22 сентября, будет ясная погода без осадков. Ветер южный умеренный. Ночью столбики термометров покажут от +7 до +12 градусов, в некоторых районах возможно похолодание до +2 градусов. Днем воздух прогреется до +22…+27 градусов.

