Президент Финляндии Александр Стубб своими заявлениями о гарантиях безопасности для Украины пытается спровоцировать Россию на эскалацию конфликта с НАТО. Подобное мнение выразил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«По всем параметрам видно, что он хочет втянуть Россию в конфликт на Балтийском, на Финском направлении. Финляндия нарушила все договоры: она больше не нейтральная, и ты этим пользуешься», — высказался Соскин в эфире YouTube-канала.
Действия президента Финляндии, по мнению Соскина, формируют риски, а провокации необходимы для убеждения администрации Дональда Трампа оказать дополнительную поддержку киевским властям.
Напомним, что накануне Стубб заявил, что гарантии безопасности для Украины начнут действовать только после подписания соглашения между Москвой и Киевом, при этом Россия, по его словам, якобы не будет иметь права вето относительно формата этих гарантий.