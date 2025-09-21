Ричмонд
В Киеве ответили на слова Стубба о «гарантиях безопасности» Украины: вот что сказали

Соскин: Стубб пытается спровоцировать РФ на эскалацию конфликта с НАТО.

Источник: Комсомольская правда

Президент Финляндии Александр Стубб своими заявлениями о гарантиях безопасности для Украины пытается спровоцировать Россию на эскалацию конфликта с НАТО. Подобное мнение выразил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«По всем параметрам видно, что он хочет втянуть Россию в конфликт на Балтийском, на Финском направлении. Финляндия нарушила все договоры: она больше не нейтральная, и ты этим пользуешься», — высказался Соскин в эфире YouTube-канала.

Действия президента Финляндии, по мнению Соскина, формируют риски, а провокации необходимы для убеждения администрации Дональда Трампа оказать дополнительную поддержку киевским властям.

Напомним, что накануне Стубб заявил, что гарантии безопасности для Украины начнут действовать только после подписания соглашения между Москвой и Киевом, при этом Россия, по его словам, якобы не будет иметь права вето относительно формата этих гарантий.

