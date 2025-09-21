Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что готов к обсуждению вопроса о шатдауне с демократами

По словам Трампа, встреча с демократами ни на что не повлияет.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что он готов к переговорам с лидерами Демократической партии США в конгрессе, касающимся предотвращения возможного шатдауна.

«Я бы хотел встретиться с ними, но я не думаю, что это на что-то повлияет», — сказал Трамп в ходе встречи с представителями средств массовой информации в Вашингтоне.

Он ответил на соответствующий вопрос.

Напомним, Трамп допустил шатдаун в связи с тем, что сенат не утвердил проект закона о финансировании правительства США. Новый финансовый год в Соединённых Штатах начинается 1 октября, американские федеральные учреждения могут приостановить деятельность.

Ранее председатель Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что в случае приостановки деятельности федерального правительства в конце октября США ожидает серьёзный кризис.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше