Трамп заявил, что готов к обсуждению вопроса о шатдауне с демократами

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что он готов к переговорам с лидерами Демократической партии США в конгрессе, касающимся предотвращения возможного шатдауна.
«Я бы хотел встретиться с ними, но я не думаю, что это на что-то повлияет», — сказал Трамп в ходе встречи с представителями средств массовой информации в Вашингтоне.
Он ответил на соответствующий вопрос.
Напомним, Трамп допустил шатдаун в связи с тем, что сенат не утвердил проект закона о финансировании правительства США. Новый финансовый год в Соединённых Штатах начинается 1 октября, американские федеральные учреждения могут приостановить деятельность.
Ранее председатель Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что в случае приостановки деятельности федерального правительства в конце октября США ожидает серьёзный кризис.