«Он родился еще при Полежаеве!»: омич поймал в Иртыше огромного судака

«В 22.00 слабый ударчик, подсечка и вот он тяжелый груз на течении! Потихоньку веду к берегу, попытки добычи уйти на глубину пресекаю балансом удилища. Подводя к берегу понял, что руками его не взять. Принял решение пинками отправлять его на берег, что и удачно получилось. Когда увидел этого “дядьку”, адреналин был на пиковом уровне! В общем, вес показал 8 килограмм 250 грамм!», — описал процесс удачливый омич.