«Он родился еще при Полежаеве!»: омич поймал в Иртыше огромного судака

Комментаторы предположили, что, судя по весу рыбы, она появилась на свет еще при управлении регионом первым губернатором.

Источник: Комсомольская правда

Редким уловом похвастался вчера, 20 сентября, омич с ником «Николай Николаевич» в паблике «Рыбанутый Омск» соцсети «Вконтакте». Рыболову посчастливилось вытащить из Иртыша судака весом более 8 килограммов.

«В 22.00 слабый ударчик, подсечка и вот он тяжелый груз на течении! Потихоньку веду к берегу, попытки добычи уйти на глубину пресекаю балансом удилища. Подводя к берегу понял, что руками его не взять. Принял решение пинками отправлять его на берег, что и удачно получилось. Когда увидел этого “дядьку”, адреналин был на пиковом уровне! В общем, вес показал 8 килограмм 250 грамм!», — описал процесс удачливый омич.

Комментаторы не скупились на эмоции, восхищаясь весом и размером огромной рыбины, а также мастерством рыболова. А один из омичей, сославшись на таблицу соотношения веса судака в зависимости от его возраста, предположил, что этот экземпляр родился в Иртыше 15 лет назад, еще при правлении губернатора Полежаева.