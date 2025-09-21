Неудачный пикап с ягодицей в метро закончился для мужчины арестом

В Москве суд арестовал мужчину на 10 суток за то, что он ударил девушку по ягодице в метро. Об этом говорится в материалах суда, передает РИА Новости.
«Нанес удар ладонью правой руки в область левой ягодицы гражданке, которая следовала перед ним», — говорится в судебных документах.
Сообщается, что арестованный раскаялся в случившемся. Свое неподобающее поведение он объяснил нетрезвым состоянием.
Суд встал на сторону девушки и признал, что мужчина нарушил морально-нравственные нормы поведения. Мужчина был арестован по статье о мелком хулиганстве.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.