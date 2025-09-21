Вучич: После новостей о приезде Лаврова на парад началась настоящая охота Запада

Ранее Вучич заявил, что Сербия не намерена вводить антироссийские санкции, страна продолжит вести независимую и принципиальную внешнюю политику, которую поддерживает ее население. Он подчеркнул, что Белград ведет политику, основанную на принципах, и отметил, что ее не любил никто из западных и восточных стран.