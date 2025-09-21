Вучич: После новостей о приезде Лаврова на парад началась настоящая охота Запада

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что страны Запада резко отреагировали на слухи о возможном приезде министра иностранных дел России Сергея Лаврова на военный парад в Белграде. По его словам, вокруг этой информации «разгорелся настоящий скандал».
Вучич отметил, что западные лидеры начали активно интересоваться ситуацией и буквально «звонили из всех стран», выражая обеспокоенность. Он связал это с недостатком информации и поспешными выводами со стороны западных государств.
Военный парад, посвященный Дню сербского единства, все же состоялся. На нем присутствовали иностранные гости, включая президента ОАЭ Мухаммеда Бен Заида Аль Нахайяна. При этом глава российского МИД на мероприятие не приехал, передает РБК.
Ранее Вучич заявил, что Сербия не намерена вводить антироссийские санкции, страна продолжит вести независимую и принципиальную внешнюю политику, которую поддерживает ее население. Он подчеркнул, что Белград ведет политику, основанную на принципах, и отметил, что ее не любил никто из западных и восточных стран.