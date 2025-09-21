На стадионе, где пройдет прощание с Кирком, усилили меры безопасности

На стадионе State Farm в Аризоне, где состоится поминальная служба по убитому консервативному активисту Чарли Кирку, усилены меры безопасности.
Правоохранительные органы перекрыли доступ к стадиону, и сотрудники полиции патрулируют территорию. Парковка рядом с ареной ограждена двухметровым забором. У стадиона также присутствуют журналисты.
Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп примет участие в поминальной службе по активисту Чарли Кирку. На панихиде он выступит вместе с вице-президентом и членами администрации Белого дома.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше