Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На стадионе, где пройдет прощание с Кирком, усилили меры безопасности

Президент США Дональд Трамп примет участие в поминальной службе по активисту Чарли Кирку.

Источник: Аргументы и факты

На стадионе State Farm в Аризоне, где состоится поминальная служба по убитому консервативному активисту Чарли Кирку, усилены меры безопасности.

Правоохранительные органы перекрыли доступ к стадиону, и сотрудники полиции патрулируют территорию. Парковка рядом с ареной ограждена двухметровым забором. У стадиона также присутствуют журналисты.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп примет участие в поминальной службе по активисту Чарли Кирку. На панихиде он выступит вместе с вице-президентом и членами администрации Белого дома.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше