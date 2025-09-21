Мосеев сказал, как не стать жертвой мошенников при покупке машины из Европы

«Здесь все довольно просто. Если вы хотите, чтобы ваши деньги не исчезли, то надо работать с теми, кто имеет оффлайн-точки, куда вы можете приехать, убедиться, что это живой бизнес, что у компании есть свои машины или клиентские. Посмотреть, что происходит во время вашего приезда. Нужно также изучить отзывы о компании, обратить внимание, сколько лет она на рынке», — сказал Мосеев.