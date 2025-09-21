Мосеев сказал, как не стать жертвой мошенников при покупке машины из Европы

Автоэксперт, экс-президент РОАД Олег Мосеев дал несколько советов россиянам, как не попасться на схемы мошенников с перегоном несуществующих автомобилей из-за рубежа.
По данным МВД, аферисты начали создавать в Telegram каналы компаний, которые якобы занимаются поставками машин из Европы. Заинтересованные в приобретении автомобилей покупатели связываются с менеджером, который для заключения договора запрашивает паспортные данные и просит оплатить якобы таможенную пошлину. Когда злоумышленник получает деньги, то перестает выходить на связь. Покупатель в итоге остается без денег и машины.
«Здесь все довольно просто. Если вы хотите, чтобы ваши деньги не исчезли, то надо работать с теми, кто имеет оффлайн-точки, куда вы можете приехать, убедиться, что это живой бизнес, что у компании есть свои машины или клиентские. Посмотреть, что происходит во время вашего приезда. Нужно также изучить отзывы о компании, обратить внимание, сколько лет она на рынке», — сказал Мосеев.
Важно также заключить договор с юридическим лицом.
«Если покупатель отдает юридическому лицу деньги, у которого есть своя история, то в данном случае работает закон о защите прав потребителей, если же средства перечисляются на счет физического лица, то этот закон не работает. Поэтому все очень просто: если вы думаете, что вам кто-то существенно дешевле привезет машину, чем все остальные игроки, то можно пострадать из-за собственной жадности и глупости», — подытожил Мосеев.
Ранее Мосеев оценил сроки возвращения Hyundai на рынок России.