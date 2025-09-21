Срочная новость Дежурные силы российских ПВО обнаружили и нейтрализовали 19 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны России. Вражеская атака была пресечена над Крымом и акваторией Черного моря, а также Брянской и Курской областями.
Силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников на Крым
