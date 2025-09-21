Ричмонд
Депутат Цунаева рассказала, кому повысят зарплату с 1 октября

С 1 октября 2025 года в России ожидается повышение зарплат военнослужащих, сотрудников силовых структур и ряда бюджетников на 7,6 процента. Об этом напомнила первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева («Единая Россия»).

Депутат пояснила, что индексация в первую очередь затронет военнослужащих, сотрудников МВД, Росгвардии, работников уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения и других подразделений силового блока.

Кроме того, по словам Цунаевой, с октября будут увеличены пенсии пенсионерам, которые ранее проходили службу в силовых ведомствах.

Она добавила, что повышение зарплат коснется также работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, сотрудников федеральных органов власти и гражданского персонала воинских частей, передает ТАСС.

Член комитета Государственной думы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что в следующем году будут проиндексированы почти все виды пособий. В частности, с 1 января проиндексируют все пособия, которые зависят от заработных плат граждан.

