Губернатор Иркутской области поздравил работников лесного комплекса

Так, в министерстве лесного комплекса Иркутской области работает Нина Крахмаль. Начав карьеру помощником лесничего в Бурятии, она выросла до директора Тункинского национального парка. За свой вклад в охрану природы женщина отмечена знаком «Отличник охраны природы».