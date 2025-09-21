Губернатор Иркутской области поздравил работников лесного комплекса

Губернатор Иркутской области поздравил работников леса и лесоперерабатывающей промышленности. Среди крепких мужчин, в коллективе встречаются и хрупкие женщины. Это отметил в своем телеграм-канале Игорь Кобзев.
— Признателен всем работникам леса за добросовестный труд, сохранение и приумножение лесного фонда. Желаю крепкого здоровья, успехов, семейного счастья и благополучия, — подчеркнул глава региона.
Так, в министерстве лесного комплекса Иркутской области работает Нина Крахмаль. Начав карьеру помощником лесничего в Бурятии, она выросла до директора Тункинского национального парка. За свой вклад в охрану природы женщина отмечена знаком «Отличник охраны природы».
