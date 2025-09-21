Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Иркутской области поздравил работников лесного комплекса

Они отмечают свой профессиональный праздник.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Губернатор Иркутской области поздравил работников леса и лесоперерабатывающей промышленности. Среди крепких мужчин, в коллективе встречаются и хрупкие женщины. Это отметил в своем телеграм-канале Игорь Кобзев.

— Признателен всем работникам леса за добросовестный труд, сохранение и приумножение лесного фонда. Желаю крепкого здоровья, успехов, семейного счастья и благополучия, — подчеркнул глава региона.

Так, в министерстве лесного комплекса Иркутской области работает Нина Крахмаль. Начав карьеру помощником лесничего в Бурятии, она выросла до директора Тункинского национального парка. За свой вклад в охрану природы женщина отмечена знаком «Отличник охраны природы».

Ранее КП-Иркутск рассказала, что трое мужчин повредили памятник в центре Иркутска.