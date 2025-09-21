Туристические объекты Прикамья оживили с помощью технологии дополненной реальности

Проект краевого минтуризма «Дополненная реальность: пилотные проекты в Пермском крае» реализован уже в семи территориях региона. На реальные объекты наложили цифровую информацию, создав своего рода «интеллектуальный гид», который работает в реальном времени.
Так, в Перми на набережной можно увидеть, как по Каме «плывут» пароходы разных исторических эпох, включая первый пароход Пожевского завода. А в Кудымкаре заставили ожить легендарного богатыря Кудым-Оша: он может выйти к гостям и рассказать о себе. В Красновишерске визуализирована легенда о Полюде, Ветлане и Вишере: анимированные изображения появляются на фоне неба. А в Соликамске на мельнице на берегу реки Усолки можно увидеть персонажей прикамских быличек шишигу и водяного.
Как говорят специалисты, достоинство проекта в его доступности. Дополненная реальность доступна на мобильных устройствах без установки приложений, при считывании QR-кода.