Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Туристические объекты Прикамья оживили с помощью технологии дополненной реальности

Проект краевого минтуризма «Дополненная реальность: пилотные проекты в Пермском крае» реализован уже в семи территориях региона.

Проект краевого минтуризма «Дополненная реальность: пилотные проекты в Пермском крае» реализован уже в семи территориях региона. На реальные объекты наложили цифровую информацию, создав своего рода «интеллектуальный гид», который работает в реальном времени.

Так, в Перми на набережной можно увидеть, как по Каме «плывут» пароходы разных исторических эпох, включая первый пароход Пожевского завода. А в Кудымкаре заставили ожить легендарного богатыря Кудым-Оша: он может выйти к гостям и рассказать о себе. В Красновишерске визуализирована легенда о Полюде, Ветлане и Вишере: анимированные изображения появляются на фоне неба. А в Соликамске на мельнице на берегу реки Усолки можно увидеть персонажей прикамских быличек шишигу и водяного.

Как говорят специалисты, достоинство проекта в его доступности. Дополненная реальность доступна на мобильных устройствах без установки приложений, при считывании QR-кода.