Топ-5 главных новостей в Молдове 21 сентября 2025: Как Санду финансовой политикой наказала всю Молдову и диаспору; в чем ценность «синих» долларов для граждан Молдовы; в Молдову приходит аномальная жара

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро воскресенья, 21 сентября 2025.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро воскресенья, 21 сентября 2025:

1. Таинственные «синие» доллары: В чем их ценность и опасность для граждан Молдовы.

2. Развернув «охоту на ведьм», Санду финансовой политикой наказала всю Молдову: Пострадают люди из диаспоры, которые не могут доказать источник средств.

3. В Молдову приходит аномальная жара: Не такой осени мы ждали — синоптики обещают +30 градусов.

4. ПАС исключила молдавского олигарха из списка своих врагов: Чем Плахотнюк так напугал черно-желтую власть, что его убрали из наглядной агитации партии.

5. Шикарный и недорогой отдых в бархатный сезон: Топ курортов для осеннего отпуска с вылетом из Кишинева.

