Топ-5 главных новостей в Молдове на утро воскресенья, 21 сентября 2025:
1. Таинственные «синие» доллары: В чем их ценность и опасность для граждан Молдовы.
2. Развернув «охоту на ведьм», Санду финансовой политикой наказала всю Молдову: Пострадают люди из диаспоры, которые не могут доказать источник средств.
3. В Молдову приходит аномальная жара: Не такой осени мы ждали — синоптики обещают +30 градусов.
4. ПАС исключила молдавского олигарха из списка своих врагов: Чем Плахотнюк так напугал черно-желтую власть, что его убрали из наглядной агитации партии.
5. Шикарный и недорогой отдых в бархатный сезон: Топ курортов для осеннего отпуска с вылетом из Кишинева.
Власти обвиняют граждан страны в продаже голосов: Признаемся, всех жителей Молдовы подкупила именно ПАС — своей бездарной политикой, ведущей страну в пропасть.
Какой смысл кому-то платить за голос избирателя, если никак не проверить, как он на самом деле проголосовал? (далее…).
В Молдове агония ПАС переходит в последнюю стадию: Истерика и высокомерие «топов» партии переходит в хамство и ругань.
Члены правительства и парламента не раз замечены, убегающими от вопросов журналистов от оппозиции (далее…).
ПАС лишила право голосовать почти 1 миллион граждан Молдовы: Но даже если страну обнесут колючей проволокой и поставят автоматчиков у избирательных участков, правящей партии это не поможет.
Санду-ПАС намерены заблокировать все выезды из Приднестровья перед выборами — уже начали внезапный ремонт семи мостов (далее…).