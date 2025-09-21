Shaman отказался от победы на «Интервидении»: в чем причина и какую реакцию это вызвало

Shaman заявил, что не хочет участвовать в гонке на «Интервидении» из-за гостеприимства.
Российский певец и заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, попросил жюри не оценивать его выступление на международном музыкальном конкурсе «Интервидение». Свой поступок он объяснил гостеприимством и отметил, что Россия уже победила. Это вызвало неоднозначную реакцию: участники и комментатор шоу были удивлены поступком артиста, его близкие и известные артисты — восхищены, некоторые публичные деятели раскритиковали его решение, а часть аудитории назвала этот жест попыткой привлечь внимание. Подробнее о благородном поступке Shaman и реакции на него — в материале URA.RU.
Shaman отказался от победы.
Ярослав Дронов попросил исключить себя из голосования на международном музыкальном конкурсе «Интервидение». Музыкант сделал заявление во время своего выступления на сцене «Live Арена» в финале состязания.
«Я счастлив находиться на этой сцене в окружении по-настоящему талантливых людей. Удивительная особеность Интервидения 2025 в том, что здесь берегут и ценят традиции и культуру каждой страны. Гостеприимство — это неотъемлемая часть души России. И по законам гостеприимства я не имею права претендовать на победу. Прошу жюри не оценивать мое выступление. Я представляю Россию, а Россия уже победила — вы все находитесь у нас в гостях», — прокомментировал Дронов со сцены конкурса.
Как отметили организаторы, решение исполнителя стало неожиданностью для членов жюри и зрителей. Shaman исполнил песню «Прямо по сердцу», написанную композитором Максимом Фадеевым, и выступил под девятым номером. В зале его поддерживали многочисленные поклонники, а также его партнерша Екатерина Мизулина. Пользователи соцсетей неоднозначно отреагировали на поступок музыканта: часть аудитории расценила его слова как дань традициям, другие — как способ привлечь внимание к своей персоне.
Реакция комментатора.
Shaman вызвал всеобщее удивление заявлением на конкурсеФото: Вячеслав Немышев © URA.RU.
«Так, вечер сюрпризов продолжается. Ярослав Дронов взял самоотвод. Мотив — как представитель страны-хозяйки конкурса, проявляя гостеприимство, считает правильным сняться с соревнования. Надеюсь, дальше без сюрпризов», — так прокомментировала решение SHAMAN комментатор «Интервидения» Яна Чурикова.
Реакция мамы и Мизулиной.
Екатерина Мизулина одобрила решение артиста, поприветствовав Дронова в фан-зоне теплыми объятиями и поцелуем. В то же время его мать, Людмила Дронова, не смогла сдержать слез, глубоко тронутая речью сына.
Реакция победителя.
Вьетнамский исполнитель, победивший в конкурсе, Дык Фук признался, что ему очень понравилась песня российского певца, с которой тот выступал на международном музыкальном конкурсе. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на слова победителя после финала мероприяти.
«Если бы Shaman продолжил свое участие, наверное, у меня было бы меньше шансов на победу. Он очень сильный конкурсант», — сказал Дык Фун.
Российский исполнитель также символично поздравил вьетнамского певца с победой. Он подарил Дык Фуну фирменный мерч с символикой «Победы». «Символично получилось. Сегодня перед конкурсом обменялись с Дык Фуком подарками — я ему подарил мерч “Победы”, — написал Дронов в своем telegram-канале.
Реакция участников.
Аудитория неоднозначно отреагировала на поступок ДроноваФото: Илья Московец © URA.RU.
Эфиопия.
Участница «Интервидения» из Эфиопии Нетсанет Султан прокомментировала просьбу российского певца к жюри сразу после завершения конкурсного дня. «Я была удивлена», — заявила Нетсанет Султан корреспонденту ТАСС.
Таджикистан.
Участник «Интервидения» из Таджикистана Фаррух Хасанов восхитился поступком Дронова. «То, что он сделал сегодня — очень неожиданно. Мы не знали и не были к такому готовы. Но тем не менее, это его выбор. Я просто желаю ему удачи и говорю “спасибо” за то, что он такой уникальный человек», — сказал Фаррух в беседе с aif.ru.
Участник из Китая.
Китайский певец Ван Си, представляющий свою страну на «Интервидении», выразил желание поработать с Shaman. «Я бы хотел выступить вместе с SHAMAN. Он мощный и профессиональный артист, у нас бы получился классный дуэт», — приводит слова певца NEWS.ru.
Ван Си также признался, что не смог лично присутствовать на выступлении Дронова из-за занятости в пресс-центре. Он отметил, что обязательно посмотрит запись концерта коллеги позже.
Реакция Шатиловой.
Народная артистка РСФСР Анна Шатилова поддержала решение Shaman. Об этом она заявила в эфире шоу «Пусть говорят» на «Первом канале». Певица похвалила исполнителя за поступок и подчеркнула, что все было сделано верно.
Критика.
Бузова и Рудковская не оценили поступок ДроноваФото: Илья Московец © URA.RU.
Реакция Рудковской.
Продюсер Яна Рудковская выступила с критикой решение известного музыканта досрочно прекратить участие в соревнованиях. «Это ошибка! Зачем снимать себя с гонки, если ты точно в топ-3? Соревнования должны быть честными, и совершенно неважно, в какой стране они проходят», — написала Яна Рудковская в telegram-канале.
Реакция Бузовой.
Телеведущая и певица Ольга Бузова раскритиковала решение Shaman отказаться от оценок жюри. «Ярик, что это было??? Как вам этот “благородный” поступок?» — написала телеведущая.
По ее мнению, сильнейшими были номера представителей России, Белоруссии и Китая. «Не понимаю, зачем Ярослав снял себя с голосования… Вся страна ждала этого дня и болела», — добавила Бузова.