Трамп: Афганистан столкнется с плохими вещами, если не передаст США базу Баграм

Администрация Трампа 22 августа развернула военно-морскую группировку к побережью Венесуэлы в рамках операции по противодействию наркоторговле и преступным группировкам. Позже Мадуро объявил всенародную массовую мобилизацию в Боливарианскую национальную милицию «в связи с угрозой со стороны США». Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что США намеренно обострили ситуацию в Карибском бассейне, по сути, начав третью мировую войну.