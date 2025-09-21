Ричмонд
Трамп: Афганистан столкнется с плохими вещами, если не передаст США базу Баграм

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Афганистане возможны негативные последствия, если власти страны не согласятся передать Вашингтону авиабазу Баграм. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

— Если Афганистан не вернет авиабазу Баграм тем, кто ее построил… произойдет что-то плохое, — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что администрация президента США Трампа ведет переговоры с движением «Талибан» о восстановлении небольшого военного присутствия американских военных на авиабазе Баграм в Афганистане. Вашингтон хочет использовать ее в качестве отправной точки для контртеррористических операций.

Администрация Трампа 22 августа развернула военно-морскую группировку к побережью Венесуэлы в рамках операции по противодействию наркоторговле и преступным группировкам. Позже Мадуро объявил всенародную массовую мобилизацию в Боливарианскую национальную милицию «в связи с угрозой со стороны США». Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что США намеренно обострили ситуацию в Карибском бассейне, по сути, начав третью мировую войну.

Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
