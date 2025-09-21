Трамп: Афганистан столкнется с плохими вещами, если не передаст США базу Баграм

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Афганистане возможны негативные последствия, если власти страны не согласятся передать Вашингтону авиабазу Баграм. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.
— Если Афганистан не вернет авиабазу Баграм тем, кто ее построил… произойдет что-то плохое, — говорится в публикации.
Ранее стало известно, что администрация президента США Трампа ведет переговоры с движением «Талибан» о восстановлении небольшого военного присутствия американских военных на авиабазе Баграм в Афганистане. Вашингтон хочет использовать ее в качестве отправной точки для контртеррористических операций.
