Священник-реаниматолог: при остановке сердца многие люди видят фильм о себе

Реаниматолог Сергей Сеньчуков, ставший 11 лет назад еще и священником, прокомментировал видения умершей на четыре минуты британки после ДТП.
Напомним, жительница Лондона Стелла рассказала, что за мгновения у нее в голове промелькнули яркие кадры из жизни: воспоминания о себе в разном возрасте. Также женщина словно оказалась над сценой происшествия и наблюдала за медиками, видела себя лежащей на дороге. Затем мысль о том, что она слишком молода, чтобы умирать, подтолкнула британку вернуться в тело.
«Люди видят видения далеко не всегда и чаще всего видят свет в конце черного туннеля, иногда — светлую фигуру. Но многие действительно видят свою прошедшую жизнь и реанимационные мероприятия над своим телом. Это подробно описано в книге Р. Муди “Жизнь после жизни”, но и мне приходилось с этим сталкиваться», — отметил Сеньчуков в беседе с aif.ru.
