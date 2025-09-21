Священник-реаниматолог: при остановке сердца многие люди видят фильм о себе

«Люди видят видения далеко не всегда и чаще всего видят свет в конце черного туннеля, иногда — светлую фигуру. Но многие действительно видят свою прошедшую жизнь и реанимационные мероприятия над своим телом. Это подробно описано в книге Р. Муди “Жизнь после жизни”, но и мне приходилось с этим сталкиваться», — отметил Сеньчуков в беседе с aif.ru.