Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Священник-реаниматолог: при остановке сердца многие люди видят фильм о себе

Иеромонах Феодорит (Сеньчуков) прокомментировал видения умершей на четыре минуты британки.

Источник: Аргументы и факты

Реаниматолог Сергей Сеньчуков, ставший 11 лет назад еще и священником, прокомментировал видения умершей на четыре минуты британки после ДТП.

Напомним, жительница Лондона Стелла рассказала, что за мгновения у нее в голове промелькнули яркие кадры из жизни: воспоминания о себе в разном возрасте. Также женщина словно оказалась над сценой происшествия и наблюдала за медиками, видела себя лежащей на дороге. Затем мысль о том, что она слишком молода, чтобы умирать, подтолкнула британку вернуться в тело.

«Люди видят видения далеко не всегда и чаще всего видят свет в конце черного туннеля, иногда — светлую фигуру. Но многие действительно видят свою прошедшую жизнь и реанимационные мероприятия над своим телом. Это подробно описано в книге Р. Муди “Жизнь после жизни”, но и мне приходилось с этим сталкиваться», — отметил Сеньчуков в беседе с aif.ru.

Ранее иеромонах Феодорит (Сеньчуков) объяснил популярность святого Луки Крымского на СВО.