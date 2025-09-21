Бойцы РФ уничтожили блиндажи и гексакоптеры ВСУ в Днепропетровской области

Напомним, 19 сентября артиллеристы группировки войск «Восток» нанесли удар по позициям украинских сил, используя высокоточные боеприпасы «Краснополь». В результате на этом участке были поражены укреплённые позиции ВСУ и обеспечено продвижение российских штурмовых групп.