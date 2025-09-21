Бойцы группировки российских войск «Восток» поразили блиндажи с личным составом ВСУ в Днепропетровской области, сообщило Министерство обороны России.
Эти объекты были оборудованы в лесополосах в районе населённого пункта Калиновское.
«По указанным координатам артиллерийские расчёты группировки войск “Восток” нанесли удары осколочно-фугасными боеприпасами. Несколько точных попаданий разрушили укрытия и поразили находившуюся в них живую силу», — отметило Минобороны РФ.
Кроме того, в Днепропетровской области расчёты ударных беспилотников ВС РФ уничтожили тяжёлые гексакоптеры, антенны и ретрансляторы, которые использовать украинскими формированиями.
«Операторы FPV-дронов группировки войск “Восток” нанесли точные удары, уничтожив оборудование, тем самым нарушив управление беспилотной авиацией ВСУ», — добавили в российском ведомстве.
Напомним, 19 сентября артиллеристы группировки войск «Восток» нанесли удар по позициям украинских сил, используя высокоточные боеприпасы «Краснополь». В результате на этом участке были поражены укреплённые позиции ВСУ и обеспечено продвижение российских штурмовых групп.