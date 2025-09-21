Сайт аэропорта Пулково заработал спустя 36 часов после взлома

Официальный сайт аэропорта Пулково вновь заработал через 36 часов после того, как стал недоступен. Об этом в воскресенье, 21 сентября, сообщили в пресс-службе авиаузла.
В администрации уточнили, что сбой не повлиял на работу аэропорта: регистрация на рейсы проходила в штатном порядке, а пользователей автоматически перенаправляли на сервис «Яндекс Расписания», передает Telegram-канал аэропорта.
Причиной проблем стало вмешательство хакеров, которые взломали интернет-страницу петербургского аэропорта.
Лето 2025 года стало рекордным по количеству кибератак на российские компании, заявил Никита Назаров, руководитель отдела расширенного исследования угроз «Лаборатории Касперского». По его словам, инциденты фиксируются практически ежедневно.
12 сентября масштабный сбой также произошел в работе мессенджера Telegram. Наибольшее количество сообщений поступило из Нидерландов, Германии, а также из регионов России: Ленинградской, Белгородской и Еврейской автономной областей.
Кроме того, недавно во всем мире произошел сбой в работе спутникового интернета Starlink и видеохостинга YouTube. Больше всего на Starlink жаловались жители Соединенных Штатов Америки.