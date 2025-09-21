Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Победитель «Интервидения» Дык Фук рассказал, как потратит свой выигрыш

Дык Фук отметил, что намерен направить часть средств на благотворительные цели в России.

Вьетнамский певец Дык Фук, одержавший победу на «Интервидении-2025», в эфире программы «Пусть говорят» рассказал, как потратит выигранные 30 млн руб.

Артист отметил, что намерен направить часть средств на благотворительные цели в России.

«Хочу найти фонд и поддержать его, вложив часть выигрыша», — поделился исполнитель.

Певец также признался, что мечтает самостоятельно написать песню на русском языке. Он добавил, что для него будет честью доучить язык и в будущем сотрудничать с российскими музыкантами.

Финал конкурса состоялся 20 сентября на московской площадке Live Arena. Первое место занял Дык Фук с композицией Phu Dong Thien Vuong, уже ставшей хитом во Вьетнаме. Второе место досталось Кыргызстану, который представляла группа Nomad с песней «Жалгыз сага» («Только тебе»). Тройку лидеров замкнул Катар: певица и композитор Дана Аль-Мир выступила с композицией Huwa Dha Anta («Это именно ты»).