NYP: у крыс в Нью-Йорке выявили особый «акцент»

Учёные обнаружили, что крысы в Нью-Йорке общаются между собой на особом «наречии», что позволяет им выживать в экстремальной среде мегаполиса, сообщила газета New York Post (NYP) со ссылкой на авторов исследования.
Специалисты изучали колонии грызунов, используя тепловизионные камеры и ультразвуковые микрофоны. Одна из особей подала сигнал сородичам после того, как нашла мусорный мешок, внутри которого находилась еда.
«Они говорят на характерном для них языке. Так что, по сути, существует что-то вроде крысиного диалекта. Они больше похожи на нас, чем мы можем себе представить», — сказал специалист по вычислительной нейробиологии Ральф Петерсон, комментируя действия млекопитающих.
Более ранние исследования показали, что генетика крыс в Нью-Йорке адаптировалась к городской жизни. Новая научная работа позволила обнаружить «фирменный писк» у животных в разных районах мегаполиса.
Напомним, в июне сообщалось, что российские учёные запустили стратостат с пятью лабораторными крысами на высоту 18 км. В числе грызунов оказалась самка Пифия. Год назад её представили как «самую умную лабораторную крысу», мозг которой «подключён к искусственному интеллекту».