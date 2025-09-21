Красноярский край вошел в число лидеров по числу наркозависимых

Красноярский край вошел в число лидеров 2024 года по количеству зарегистрированных пациентов с впервые установленным диагнозом наркомании. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на Минздрав России. Наш регион в этом антирейтинге на четвертом месте с показателем 16,5 случаев на 100 тысяч населения.
На первом месте оказался Хабаровский край — там зарегистрировано 19,6 случая на 100 тысяч населения. На втором — Новосибирская область — 18,4 случая. На третьем — Свердловская область, там 17,7 случаев. Замыкает пятерку Сахалинская область, где на 100 тысяч человек 15,7 новых наркозависимых.
Самыми благополучными в стране оказались жители Оренбургской области — 3,4 случая, Белгородской области — 3,2 случая и Чувашской Республики — 1,4 случая.