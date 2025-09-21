Красноярский край вошел в число лидеров по числу наркозависимых

Красноярский край вошел в число лидеров 2024 года по количеству зарегистрированных пациентов с впервые установленным диагнозом наркомании. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на Минздрав России. Наш регион в этом антирейтинге на четвертом месте с показателем 16,5 случаев на 100 тысяч населения.