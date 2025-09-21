В ЦБТ рассказали, в каких регионах уже есть оплата поездок по биометрии

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Жители российских регионов оплатили более миллиона поездок в метро с помощью биометрии — такая возможность есть в Казани, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Самаре, рассказал в интервью РИА Новости глава Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий.
«С прошлого года проход по биометрии появился в метро Казани, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Самары. Сейчас мы видим, что по биометрии оплачено более миллиона поездок — и это меньше чем за год», — сказал Поволоцкий.
Он отметил, что активнее всего в РФ поездки в метро таким образом оплачивают жители Екатеринбурга и Нижнего Новгорода.