Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ЦБТ рассказали, в каких регионах уже есть оплата поездок по биометрии

Поволоцкий: жители регионов оплатили по биометрии более миллиона поездок в метро.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Жители российских регионов оплатили более миллиона поездок в метро с помощью биометрии — такая возможность есть в Казани, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Самаре, рассказал в интервью РИА Новости глава Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий.

«С прошлого года проход по биометрии появился в метро Казани, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Самары. Сейчас мы видим, что по биометрии оплачено более миллиона поездок — и это меньше чем за год», — сказал Поволоцкий.

Он отметил, что активнее всего в РФ поездки в метро таким образом оплачивают жители Екатеринбурга и Нижнего Новгорода.